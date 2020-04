Junior Firpo spegne le voci sull’Inter: “Felice al Barcellona, voglio continuare qui”

Junior Firpo spegne le voci di mercato. L’esterno del Barcellona, accostato anche all’Inter all’interno della trattativa per Lautaro Martinez, si è raccontato sui social confessando il suo legame per i colori blaugrana dopo la sua prima esperienza vissuta con il club catalano.

“Ho giocato una prima stagione di ambientamento – ha detto Junior Firpo – e credo di aver disputato più partite di quanto immaginassi, alcune anche positive. Sapevo di arrivare in un club come il Barcellona e devo dire che sono molto contento di essere qui. Provo a dare tutto e la voglia e le motivazioni non mi mancano. Messi? Non ho avuto la fortuna di vedere altri giocatori, però tra quelli che ho visto posso dire che Messi è il migliore al mondo senza dubbio. Un altro come lui lo vedremo non so tra quanti anni”. Queste le parole dell’esterno del Barcellona che, per ora, non pensa alle voci di mercato che lo accostano all’Inter ma prova a restare concentrato sul mondo blaugrana, sperando di continuare a migliorarsi.

