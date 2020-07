GdS – Lautaro, rinnovo più lontano: l’Inter cambia strategia per le trattative sul prolungamento di contratto

Poca serenità e testa al mercato: sono queste le due costanti nella quotidianità di Lautaro Martinez, sempre meno incisivo dalla ripartenza del campionato. Ora, però, si inseriscono due problematiche per l’attaccante argentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport: da una parte, il Barcellona sembra averlo abbandonato, mentre dall’altra si allontana il rinnovo con l’Inter.

In un primo momento, infatti, la dirigenza nerazzurra sembrava disposta a trattare nel minor tempo possibile per il prolungamento del contratto con l’ex Racing Club; Beppe Marotta ipotizzava un quinquennale a 5 milioni netti a stagione, un deciso upgrade rispetto ai 2,4 che percepisce attualmente. La cifra, però, non si avvicina nemmeno lontanamente a 10 proposti dal Barcellona, che ora non può più permettersi l’acquisto del Toro, a causa delle limitazioni economiche imposte dal presidente della Liga Tebas.

Al momento, dunque, l’Inter avrebbe in mente di attendere ulteriori sviluppi, nella speranza che Lautaro torni ad essere prolifico come prima dello stop del campionato. Beppe Marotta, d’altronde, è stato chiaro: “Lautaro è condizionato dalle voci di mercato, torni sereno“. Il rinnovo è lontano, ma la sensazione è che arriverà.

