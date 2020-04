Luis Maximiano piace a tutti: anche il Real Madrid lo mette nel mirino

Luis Maximiano è nel mirino di molti club europei: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il giovane portiere dello Sporting Lisbona è entrato nel mirino dell’Inter per il post Samir Handanovic. Non solo i solito nomi dunque, anche il classe 1999 potrebbe essere uno dei papabili per arrivare a Milano nella prossima estate.

Le ottime prestazioni in Portogallo hanno portato anche altre società a seguire Maximiano: sappiamo dell’interesse del Milan in Italia e di un possibile derby di mercato. Ma oggi – come riporta il quotidiano A Bola – anche il Real Madrid si sarebbe iscritta alla corsa per il portiere come vice di Thibat Courtois. La battaglia è serratissima.



