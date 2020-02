Mercato – Incontro Inter-Fiorentina in programma: il futuro di Dalbert e Biraghi sul piatto

Si iniziano già a studiare le prime mosse per il mercato estivo in casa Inter: la società nerazzurra è sempre al lavoro e questa volta è il protagonista è il terzino brasiliano Dalbert. L’ex Nizza è in prestito secco alla Fiorentina essendo rientrato nell’operazione che ha riportato a Milano il laterale azzurro Cristiano Biraghi ma l’Inter è stata chiara: per lui, in rosa, non c’è posto.

Come riporta Fabrizio Romano su Calciomercato.com, la società interista non troverà spazio per il brasiliano che dunque – qualora dovesse tornare alla base – sarà rimesso sul mercato. Ci sarà da capire però l’intenzione del club viola: il giocatore è titolare e sta giocando una discreta stagione e dunque non è esclusa una sua permanenza. L’operazione è legata al futuro di Biraghi, ma l’Inter non ha ancora dato l’ok per il riscatto del numero 34 ed è plausibile che i due affari andranno di pari passo.

Ecco che dunque Inter e Fiorentina hanno programmato un incontro per decidere il da farsi: Dalbert ha ancora estimatori in Francia ed eventualmente i nerazzurri busseranno alle porte della Ligue 1.



