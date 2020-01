Mercato – Giroud fuori dalla lista di Lampard per la sfida col Newcastle: l’Inter osserva con attenzione

Sono ore bollenti per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Dopo l’arrivo di Young, si lavora per Moses, Eriksen e Olivier Giroud. L’attaccante campione del mondo sarebbe stato scelto da Antonio Conte come vice Lukaku. Un vero e proprio panzer, il giocatore perfetto per poter aggiungere esperienza e qualità nel reparto offensivo. Il pacchetto attaccanti dell’Inter è infatti privo di una vera e propria punta d’area di rigore. Giroud, nonostante l’età, ha dimostrato negli ultimi due anni di sentire ancora molto bene la porta. L’attaccante francese quest’oggi è stato escluso ancora una volta dalla lista dei convocati di Frank Lampard, mentre il Chelsea sta facendo visita al Newcastle.

L’ultima presenza in campo per l’attaccante risale addirittura al 30 novembre, nella sconfitta casalinga per 0-1 rifilata al Chelsea dal West Ham. Giroud da quel momento ha registrato solo presenze in panchina, come il 5 gennaio, in occasione della vittoria del Chelsea contro il Nottingham Forest, in FA Cup. Ora, l’esclusione. Un segnale molto importante in vista del mercato interista, per un attaccante – Giroud, appunto – che vuole lasciare Londra, trovare più spazio, e per il quale Antonio Conte spinge molto.

