Mercato – La Lazio tenta l’assalto per Kumbulla: ma l’Inter ha già fatto la sua proposta. La richiesta del Verona

Corto muso, Inter avanti ma al fotogramma del traguardo mancano ancora diversi metri: anzi, davanti c’è tutta una gara di mercato e il corto muso di oggi può tranquillamente essere annullato domani. Ma, allo stato attuale, la situazione per Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas Verona, è appunto questa: l’Inter è avanti di poco rispetto alle concorrenti – Lazio e Juventus – e qualcosa potrebbe muoversi anche da parte delle altre. In particolare, come spiega TuttoMercatoWeb.com, potrebbe essere soprattutto la Lazio a mettersi sulle tracce dell’albanese nelle prossime ore.

I dati fondamentali sono due. Il primo: l’Inter, una prima proposta all’Hellas Verona l’ha già presentata: offerta da 18 milioni di euro più bonus più il cartellino di Salcedo per avere il difensore, una proposta rispedita però al mittente dagli scaligeri, che continuano a chiedere 35 milioni di euro incuranti del calo dei prezzi post-coronavirus. Kumbulla è il classico giocatore che vendere oggi o vendere il prossimo anno potrebbe non cambiare più di tanto. Il secondo aspetto è che sul piatto i biancocelesti potrebbero riservare a Kumbulla un ruolo da erede di Stefan Radu, un contratto lungo, la possibilità di essere titolare in un progetto ambizioso. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra. E l’Inter cercherà di difendere il suo corto muso.

