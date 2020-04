Mercato – Niente rinnovo? Il Barcellona fissa il prezzo per Semedo: 45 milioni

Dopo lo stop alle trattative per il rinnovo di contratto delle scorse settimane, Nélson Semedo è sempre più in uscita dal Barcellona. Come riporta il quotidiano Sport infatti il suo procuratore Jorge Mendes ha chiesto al club catalano di fissare un prezzo per il proprio assistito per guardarsi intorno, visti i molti club interessati al terzino.

L’Inter – come vi abbiamo già raccontato – ha messo gli occhi sul giocatore in un affare distinto da quello di Lautaro Martinez. Il Barcellona però chiede 45 milioni di euro per Semedo. Su di lui anche Atletico Madrid e Manchester City. Soprattutto il club inglese potrebbe inserire nella trattativa l’ex nerazzuro Cancelo, ma il prezzo – si legge – dovrà inevitabilmente scendere.



