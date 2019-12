Mourinho si fa sentire: “Vertonghen ed Eriksen? Fossi in loro rimarrei qui”

E’ arrivato da poco ma lo Special One non è mai banale, anche al Tottenham. Questa volta, al centro dei pensieri di José Mourinho, c’è il mercato che è alle porte. Lui però guarda un po’ più in là e cerca di convincere i suoi giocatori Jan Vertonghen e Christian Eriksen al rinnovo.

Entrambi i giocatori – seguiti anche dall’Inter – sono in scadenza di contratto e giugno potrebbero lasciare gli Spurs. Mourinho, ai microfoni di Sky Sports, li chiama a sé: “Fossi in loro resterei qui. Sono al Tottenham da tanto tempo e hanno visto anche il cambiamento dello stadio, dal White Hart Lane al nuovo modello. Vorrei che entrambi firmassero un nuovo contratto, anche se ciò può avvenire se tutte le parti sono d’accordo: club, giocatore e famiglia”.

