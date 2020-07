Mourinho sulla partenza di Vertonghen: “Deve parlare lui del suo futuro: è qui da 8 anni”

Alla vigilia dell’ultima sfida in Premier League del suo Tottenham contro il Crystal Palace, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa, ma non solamente del match di campionato. Nel corso della conferenza, infatti, Mourinho ha toccato anche gli argomenti legati a Tanguy Ndombele e Jan Vertonghen, nella lista dei partenti per gli Spurs.

Ecco, dunque, le dichiarazioni Mourinho sul difensore belga: “Io sono qua da 8 mesi, Jan da 8 anni: deve essere lui la persona che commenta il suo futuro”. Un’apertura all’Inter o semplicemente dichiarazioni di circostanza da parte dello Special One?

