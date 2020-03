O Jogo – E’ derby Inter-Milan per Maximiano: è il nome per sostituire Donnarumma

Il secondo portiere per la prossima stagione è una priorità assoluta per il mercato dell’Inter: il club nerazzurro infatti è alla ricerca di un profilo adeguato da affiancare al capitano Samir Handanovic per poi – eventualmente – diventare il titolare. Oltre i soliti nomi di Radu – con l’agente che ha confermato il suo ritorno in estate – e Musso, nella scorsa settimana è spuntato anche il portoghese Luis Maximiano.

Il giovane portiere dello Sporting Lisbona classe ’99 è entrato nel mirino dell’Inter ma non solo: come riporta il quotidiano O Jogo infatti anche i cugini del Milan avrebbero messo gli occhi su Maximiano in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Si prospetta dunque un derby all’orizzonte nel caso i nerazzurri decidessero di puntare forte sul numero 81 dello Sporting.



