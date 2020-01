Panorama – Il triangolo dei prestiti: Politano protagonista

Matteo Politano non è riuscito a trovare spazio nella nuova Inter di Antonio Conte. Il modulo a due punte – per lui che è un esterno naturale – non gli ha sicuramente giovato, così come gli ha fatto perdere punti l’atteggiamento in campo quando è stato chiamato in causa da subentrante. Il club nerazzurro ha dunque deciso per la sua cessione facendo spazio al centravanti del Chelsea Olivier Giroud che aspetta solo la chiamata di Marotta.

Secondo Panorama Politano è al centro di un duello di mercato tra Roma e Milan (con i giallorossi in vantaggio per quel che ci risulta). Entrambi i club hanno messo gli occhi su di lui e con i conseguenti addii di Suso e Spinazzola l’obiettivo è non fare minusvalenze: come? Con i prestiti. L’esterno rossonero potrebbe dunque finire nella capitale, l’ex Sassuolo si trasferirebbe sull’altra sponda del Naviglio e Spinazzola (c’è già l’ok di Conte) diventerebbe un giocatore dell’Inter.

Un triangolo molto complesso che – per il momento – non trova riscontri reali ma lascia spazio a tanti scenari.



