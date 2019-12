Paventi (Sky): “Ieri incontro Inter-Atalanta, Kulusevski? Operazione per giugno”

E’ la rivoluzione di questo inizio di stagione: Dejan Kulusevski è al centro delle voci di mercato dopo le grandi prestazioni con la maglia del Parma. Lo svedese è però di proprietà dell’Atalanta e dunque i club dovranno trattare con il presidente Percarssi.

Kulusevski negli ultimi giorni è entrato prepotentemente nel mirino dell’Inter e di Beppe Marotta e – come riporta Andrea Paventi di Sky Sport – nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra Inter ed Atalanta per il futuro del calciatore. L’accordo dovrebbe essere sulla base di 35 milioni di euro ma bib per il mercato di gennaio quanto per quello di giugno: i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza ed assicurarsi le sue prestazioni.

