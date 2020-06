Pedullà su Kumbulla: “L’Inter è in vantaggio, servono 30 milioni. Ha rifiutato il Napoli”

L’Inter si sta muovendo con grande foga sul mercato. I nomi in ballo sono tanti, sia in entrata che in uscita e riguardano praticamente tutti i ruoli. Marotta e Ausilio stanno facendo di tutto per regalare ad Antonio Conte una rosa più competitiva possibile, sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Un nome molto caldo è quello di Marash Kumbulla, forte difensore dell’Hellas Verona su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo. Di lui ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, facendo il punto della situazione sulla trattativa per il classe 2000 attraverso il suo sito ufficiale.

Queste le sue parole: “Ha grande talento e può migliorare molto. Su di lui c’è la fila di molte big: su tutte l’Inter, che già da gennaio si era mossa incassando una disponibilità di massima con il difensore, che aveva respinto le avances del Napoli. Kumbulla viene valutato 30 milioni e piace molto alla Lazio. Tra i club interessati c’è anche la Juventus, ma quest’ultima per ora non ha in programma un affondo. Ecco perché i nerazzurri, dopo i contatti di gennaio che vi avevamo raccontato, spera di resistere per regalare a Conte un importante rinforzo di qualità e prospettiva per la difesa”.

