Politano oggetto del desiderio: anche il Napoli bussa alla porta dell’Inter

Era praticamente un giocatore della Roma, poi qualcosa tra le due società è andato storto ed è tornato a Milano: Matteo Politano resta comunque in uscita dall’Inter che sta aspettando la sua cessione per consegnare ad Antonio Conte un vice Lukaku (ovvero Olivier Giroud). L’esterno ex Sassuolo non si è ben integrato in questa stagione con i nuovi schemi dell’ex ct ed ecco che si era pensato allo scambio con Leonardo Spinazzola, però andato male.

Politano resta comunque sul mercato e sono molte le squadre su di lui soprattutto in Serie A: come scrive il Corriere dello Sport infatti, anche il Napoli si è mosso per lui. Callejon è in scadenza di contratto e l’esterno interista potrebbe quindi prendere la sua eredità. Il ds Giuntoli ha bussato alla porta dei nerazzurri che sono disposti alla cessione ma la palla è ora passata al giocatore che ha dimostrato giù di voler solo il trasferimento nella capitale.



