Repubblica – Inter, il mercato guarda alle fasce: ecco tutti i nomi nell’agenda di Marotta

Il mercato dell’Inter è entrato già nel vivo, nonostante l’apertura della finestra di calciomercato sia ancora lontana. Ausilio e Marotta sono a lavoro giorno dopo giorno, con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa più competitiva possibile. Come riportato da Repubblica.it, la squadra nerazzurra sta valutando delle opzioni soprattutto sulle fasce, che sono considerate fondamentali nello schema tattico del tecnico pugliese. Al momento, le certezze si chiamano Ashley Young e Antonio Candreva, ma l’età avanzata dei due esterni mettono in ansia l’Inter in vista della prossima stagione.

Ecco perché nell’agenda di Marotta sono segnati vari nomi che piacciono a tutto l’ambiente nerazzurro. Uno su tutti è quello di Gosens dell’Atalanta, che però rimane un obiettivo molto difficile viste le alte pretese del club bergamasco. Restano sempre vive le piste che portano a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi di proprietà del Chelsea su cui l’Inter ha messo gli occhi già da tempo. C’è da tenere d’occhio anche l’ipotesi italiana Matteo Darmian, che Conte ha già allenato in Nazionale. In ogni caso, tutto dipende anche dalle uscite, in particolare dal destino di Valentino Lazaro, che a fine stagione rientrerà a Milano a disposizione del club.



