TS – Operazione rinnovo per Lautaro: adeguamento da top player

Continua a tenere banco la trattativa (se così la si può definire) che lega Lautaro Martinez al Barcellona: c’è desiderio reciproco, ma al contempo la consapevolezza che manchino le risorse economiche necessarie per portare il blaugrana il fuoriclasse dell’Inter. A tal proposito, dunque, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe all’orizzonte un rinnovo di contratto con i nerazzurri.

In realtà, per Lautaro era già stata prevista tempo addietro una serie di scatti per aumentare progressivamente lo stipendio percepito dall’ex Racing Club. Con la sua esplosione definitiva, però, l’Inter si è decisa a conferirgli un contratto da top player, proprio come fatto con Lukaku, Eriksen e Sanchez; le difficoltà in casa blaugrana, avvicinano il rinnovo di Lautaro Martinez: niente trasferimento di mercato, ma in maglia Inter per ancora diversi anni?

