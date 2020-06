GdS – Sanchez, difficoltà sulla conferma? Il nodo Europa League mette in allerta lo United

Il mercato nerazzurro, per la prossima sessione, non sarà caratterizzato solamente da volti nuovi, decisivi per la seconda stagione di Conte a San Siro. Bisogna trovare una soluzione, infatti, anche per quei giocatori attualmente in prestito alla Beneamata, fondamentali per la conclusione adeguata della stagione: uno di questi, indubbiamente, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è Alexis Sanchez.

La questione legata al cileno, però, è più complicata del previsto. Il Manchester United, infatti, non sarebbe per nulla contrario a mantenere l’ex Barcellona in nerazzurro, per il proseguimento della Serie A; nonostante ciò, c’è da considerare l’elemento Europa League: i Red Devils puntano sulla competizione europea, e non vogliono agevolare il rendimento delle loro avversarie.

Ole Gunnar Solskjaer, guida tecnica del Manchester United, ha lasciato uno spiraglio aperto per la permenenza di Sanchez in nerazzurro, perlomeno fino al termine della stagione. C’è da considerare, però, un ulteriore ostacolo sulla strada che porta alla conferma del cileno dopo il 30 giugno: si tratta dell’ingaggio, diviso tra le due parti (5 milioni l’Inter, 7 lo United).

Insomma, Conte non vorrebbe dare la caccia all’Europa League senza un’alternativa valida alla coppia Lautaro-Lukaku, ma il Manchester United non molla la presa: saranno lunghe settimane sull’asse Milano-Manchester.

