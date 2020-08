TS – Si procede con lo scambio tra Ndombele e Skriniar, ma spuntano dei dubbi da entrambe le parti

Mentre l’Inter sbanca Bergamo per 0-2 e conclude la stagione al secondo posto, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sotto traccia sul mercato per regalare un centrocampista di sostanza ad Antonio Conte: il nome di Tanguy Ndombele attira il tecnico della Beneamata, ma si complica la situazione legata allo scambio tra il francese e Milan Skriniar.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, gli ostacoli sono principalmente due. Da una parte, il proprietario degli Spurs Daniel Levy non vorrebbe perdere un giocatore per cui ha investito 65 milioni dopo una sola stagione, mentre dall’altra l’ex Sampdoria non vorrebbe lasciare la Milano nerazzurra. Si continua a lavorare per la trattativa, ma a rilento.

