Sirene inglesi per Skriniar, il Manchester City prova il colpo?

Sono poche le conferme che arrivano. La notizia viene lanciata da calciomercato.it e riportata anche da un’emittente come la BBC. Sembra sia in essere un dialogo tra Inter e Manchester City per l’approdo di Skriniar in Inghilterra. Si sa, il difensore slovacco è uno dei giocatori più ambiti del reparto nel panorama europeo. Oltre al City infatti è noto l’interesse del Real Madrid, il quale lo voleva nell’affare Hakimi, e di altre big europee. Sembrerebbe che il giocatore non sia più un intoccabile per Antonio Conte, e di fronte all’offerta giusta, che in questo caso potrebbe essere monstre, lo stesso difensore andrebbe via dall’Inter.

Per ora nulla sembra più di una semplice voce. L’idea dei nerazzurri, nel caso, sarebbe quella di sfruttare l’appetibilità di Skriniar, per fare leva sui citizens portando così a Milano un possibile sostituto di Lautaro Martinez nel caso partisse. I nomi sono quelli del Kun Aguero e di Gabriel Jesus. Infatti il Manchester City rischia di non partecipare alle prossime due edizioni della Champions League e i due attaccanti potrebbero essere tentati di andare a cercare fortuna altrove, per poter ancora giocare nella massima competizione europea per club.

