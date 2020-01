Sky – Accordo totale con Giroud e Young ma solo per gennaio. Le parole di Lampard…

L’apertura di oggi da parte di Frank Lampard alla cessione di Olivier Giroud potrebbe portare ad una netta accelerazione da parte dell’Inter per l’attaccante. Il francese non è più parte del progetto dei Blues ed ha già un’intesa di massima con il club nerazzurro grazie al blitz di ieri dei suoi agenti a Milano.

Poco fa negli studi di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto su Giroud e sull’altro obiettivo per la fascia sinistra Ashley Young: “C’è l’accordo totale con Giroud. Lampard oggi praticamente gli ha detto “vai via”. La prima richiesta del Chelsea era troppo alta (10/15 mln), l’Inter è disposta a mettere sul piatto massimo 4/5 milioni. L’Inter sia Giroud che Young li prenderebbe solo adesso, non a giugno. Il francese ha il via libera da Lampard e andrà al Chelsea a parlare. Si è avvicinato a passi enormi”.

