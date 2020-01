Sky – Domani incontro tra l’entourage di Eriksen ed il Tottenham: arriva la nuova offerta

Salvo sorprese questa sarà la settimana decisiva per portare Christian Eriksen all’Inter. I viaggi continui del suo agente Schoots fanno ben sperare in vista di una fumata bianca: il danese ha infatti accettato l’offerta dei nerazzurri ed è pronto a lasciare il Tottenham già a gennaio.

C’è però da chiudere il capitolo con gli Spurs: la squadra di José Mourinho chiede 20 milioni per far andar via il proprio centrocampista (pur di non perderlo a zero a giugno). L’Inter – riporta Sky Sport – è arrivata ad offrire 13 milioni più 2 di bonus e domani è in programma a Londra una cena proprio tra l’entourage del calciatore ed il club inglese. La trattativa è ben avviata, siamo alle fasi conclusive e i tifosi aspettano impazienti.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!