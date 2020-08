Sky – Inter, il summit di domani sarà un faccia a faccia Conte-Zhang: i possibili scenari

In casa Inter sono ore decisive. Domani i ci sarà l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza e sarà fondamentale per il futuro dei nerazzurri. A far chiarezza su questo aspetto ci ha pensato Gianluca Di Marzio, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “L’incontro è previsto solamente tra Conte e Zhang. Non ci sarà né Marotta e né Ausilio, ma sarà solo un faccia a faccia tra loro due. L’allenatore continuerà a fare le richieste che pubblicamente ha espresso, circa un’organizzazione diversa dal punto di vista dirigenziale. Non credo che Zhang possa accontentare le richieste del tecnico, sia a livello dirigenziale che a livello di investimenti. I nerazzurri saranno costretti, come molte altre squadre, a fare un mercato strategico. Ci saranno anche delle uscite e Conte dovrà accettare questo compromesso, altrimenti sarà addio. C’è anche il nodo economico: credo che si arriverà ad una transazione, ad accordo per una risoluzione. Se Conte lascia, Allegri è la priorità e lui aspetta l’Inter”.

