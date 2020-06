SM – Inter, per la fascia sinistra il primo obiettivo è Marcos Alonso: servono almeno 20 milioni più bonus

Dopo il colpaccio Hakimi, l’Inter non vuole fermarsi. Ausilio e Marotta stanno lavorando sodo per regalare ad Antonio Conte una rosa più competitiva possibile e hanno intenzione di fare investimenti importanti. In vista della prossima finestra di mercato, nell’agenda degli uomini di mercato dell’Inter ci sono vari nomi, in particolare per quanto riguarda la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club di Suning avrebbe individuato in Marcos Alonso il tassello ideale per la corsia di sinistra, essendo il preferito del tecnico leccese.

Il Chelsea però non fa sconti e per il suo calciatore chiede non meno di 20 milioni di euro più bonus. L’esterno spagnolo è molto apprezzato da Conte, che già lo ha allenato nella sua esperienza a Londra e i nerazzurri faranno di tutto per accontentarlo. Indipendentemente dal futuro di Young e Biraghi, quindi, Marotta sembra essere intenzionato a fare sul serio per il calciatore classe ’90, che porterebbe qualità anche sui calci piazzati. Le alternative rimangono sempre Emerson Palmieri e Junior Firpo, ma il preferito del tecnico rimane Marcos Alonso.

