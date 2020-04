Sport – Inter al lavoro per Arturo Vidal: il Barcellona apre all’addio

Di nuovo Arturo Vidal tra i piani dell’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport in prima pagina, i nerazzurri sarebbero ancora al lavoro per assicurarsi la firma del cileno ex Bayern Monaco. Il Barcellona avrebbe già aperto alla partenza del giocatore e spera di poterlo inserire nell’affare Lautaro Martinez ma, nello specifico, i dirigenti della Beneamata puntano ad un acquisto separato dall’eventuale trattativa per l’argentino.

Questa, nel dettaglio, la prima pagina del quotidiano.

