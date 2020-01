Summit a Milano per il futuro di Radu: il Parma insiste

L’infortunio di Luigi Sepe e l’arrivo al Genoa di Mattia Perin dalla Juventus possono cambiare ancora una volta le carte in tavola per il futuro del portiere dell’Inter Ionut Radu. L’estremo difensore rumeno infatti, in prestito ai rossoblù di Genova, vuole lasciare la Liguria dopo aver perso il posto in favore dell’ex bianconero.

Il Parma dunque è in forte pressing per il portiere dopo l’infortunio di Sepe e sono continui i contatti tra le dirigenze e gli agenti del calciatore. Come riporta infatti Calciomercato.it, oggi c’è stato l’ennesimo summit a Milano tra le parti per cercare di trovare un accordo. Il futuro di Radu può essere dunque davvero in gialloblù.



