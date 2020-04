TS – Conte punta sui senatori: pronti i rinnovi per Handanovic, D’Ambrosio e Candreva

Se per la stagione attuali restano molti punti interrogativi a causa dell’emergenza Covid-19, l’Inter inizia a porre le basi per il futuro non solo con il calciomercato. Come riporta Tuttosport infatti la dirigenza è al lavoro per i rinnovi dei contratti di Handanovic, D’Ambrosio e Candreva.

Oltre Brozovic – dunque – si aggiungono anche i tre senatori nerazzurri, segno che Antonio Conte vuole tenere salda la spina dorsale della rosa per poi aggiungere qualche elemento. I due giocatori ed il capitano andranno infatti a firmare un contratto che li legherà all’Inter fino al 2022 con D’Ambrosio che arriverà a percepire un ingaggio di circa 3 milioni. L’arrivo del tecnico salentino a Milano ha giovato e non poco ad Antonio Candreva, che ora è un punto saldo e prolungherà dunque la sua permanenza. Blocco italiani e spirito di gruppo: li ricetta di Conte e Marotta per far tornare grande l’Inter.



