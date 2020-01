TS- Gabigol-Flamengo, sono giorni decisivi. La cessione del brasiliano può aprire uno scenario

Una stagione da grande protagonista quella per Gabigol. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha trascinato con i suoi gol il Flamengo alla vittoria del campionato, della Coppa Libertadores ed in finale della Coppa del Mondo per Club persa – ai supplementari – contro il Liverpool.

Il brasiliano classe ’96 – fresco Pallone D’Oro Sudamericano – è ora in vacanza prima di tornare a Milano. Il prestito infatti è scaduto e Gabigol dovrebbe tornare ad Appiano Gentile dove – però – troverà le porte chiuse. L’attaccante non rientra infatti nei piani dell’Inter che – come riporta Tuttosport – dovrebbe incontrarsi in questi giorni con il Flamengo per il suo futuro. La cessione di Gabigol andrebbe poi a finanziare l’operazione Vidal: i nerazzurri hanno tutto l’interesse, la palla passa al giocatore.

