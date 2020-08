TS – L’Inter lavora sulla fascia sinistra: Emerson Palmieri subito, poi sprint per Kolarov

L’Inter è al lavoro sul mercato ed in particolare sulla fascia sinistra. Sistemata la destra, con il grande colpo Hakimi, Antonio Conte vuole giocatori di livello dalla parte opposta che possano giocare a tutta fascia nel suo 3-5-2. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome in arrivo per i nerazzurri è quello di Emerson Palmieri, che non vede l’ora di riabbracciare il suo ex tecnico.

Il Chelsea ha ufficializzato poche ore fa l’acquisto di Chilwell e ha messo l’italo-brasiliano ai margini del progetto. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico rinforzo su quel settore. Marotta, infatti, è al lavoro per portare a Milano Alexander Kolarov e avrebbe già raggiunto un accordo con il calciatore. Ora si dovrà trovare quello con la Roma, con il serbo che tornerebbe utile anche come possibile utilizzo nella difesa a tre.

