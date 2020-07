TS – Per Zaniolo è derby d’Italia! Le strategie di Inter e Juventus per strapparlo alla Roma

Può essere il grande colpo dell’estate, in vista di un mercato che promette grandi nomi per tante società. Nicolò Zaniolo è l’oggetto del desiderio di molti top club europei e su di lui c’è la fila anche in Italia. Il gioiello classe ’99 potrebbe essere uno dei sacrifici eccellenti della Roma, che per la prossima stagione dovrà lavorare sodo per far quadrare i bilanci. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il centrocampista giallorosso è in vista un vero e proprio duello di mercato firmato made in Italy.

Inter e Juventus, infatti, avrebbero messo il calciatore toscano in cima alla propria lista e si sta studiando la mossa giusta per tentare l’affondo decisivo. Marotta e Ausilio stanno lavorando sottotraccia, sfruttando gli intermediari che possono avere un ruolo chiave nella trattativa. Paratici, invece, gode di un ottimo rapporto con l’ad della Roma Guido Fienga e cerca di sfruttare ogni minimo dettaglio per guadagnarsi una posizione di privilegio.

L’obiettivo delle due squadre è chiaro: regalare ai propri tecnici il 21enne giallorosso, che rappresenterebbe uno dei colpi più importanti del prossimo mercato. Non è certo una trattativa semplice, perché Pallotta ne fa una valutazione importante che parte dai 50 milioni di euro. L’Inter, però, ha un’arma a suo favore. Per il ragazzo, infatti, la Beneamata ha il diritto ad un 15 per cento su una sua futura rivendita, come stabilito nell’affare che portò Nainggolan in nerazzurro.

