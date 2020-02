TS – PSG non convinto su Icardi: Real Madrid e Juventus alla finestra

90 minuti di panchina nell’ottavo di finale di andata di Champions League contro il Borussia Dortmund: per Mauro Icardi non è un buon momento di forma dopo il grande inizio a suon di gol. L’attaccante del Paris Saint Germain – in prestito con diritto di riscatto – torna dunque ad essere al centro delle voci di mercato, sia in Italia che all’estero.

L’Inter conta di incassare i 70 milioni del riscatto dal PSG che però – riporta Tuttosport – non è più convinto del suo acquisto definitivo. Ecco che dunque si aprono molteplici strade per il futuro di Maurito, due su tutte: Real Madrid e Juventus. I blancos inserirebbero qualche contropartita per alleggerire il prezzo ma non sono una meta gradita alla moglie-agente Wanda Nara. Al contrario di Torino, destinazione preferita per la show girl argentina. La Juventus può tornare dunque alla carica dopo le due scorse estati.



