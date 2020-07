GdS – Momenti decisivi per Sanchez: accordo ad un passo per un altro anno all’Inter

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Alexis Sanchez sarebbe ad un passo dalla permanenza per un’altra annata nella Milano nerazzurra. L’accordo per Sanchez, faro dell’Inter in quest’atipico finale di stagione, sarebbe infatti ad un passo: il cileno dovrebbe rimanere grazie al rinnovo annuale del prestito dal Manchester United, il quale non sembra voler puntare sull’ex Arsenal.

Al momento, l’accordo prevede che Sanchez rimanga in nerazzurro fino alla sfida di Europa League contro il Getafe del 5 agosto, ma le cose dovrebbero cambiare a breve: l’avventura dell’ex Udinese e Barcellona in maglia Inter è destinata a continuare, come fortemente voluto da Antonio Conte.

