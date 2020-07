La Nazione – Tra l’Inter e Vertonghen si inserisce la Fiorentina: il primo sondaggio è stato dei viola

Non solo Inter e Roma: Jan Vertonghen, esperto difensore centrale belga, in uscita dal Tottenham dopo 8 stagioni in Premier League con gli Spurs è un obiettivo di mercato concreto anche della Fiorentina, decisa ad effettuare il secondo colpo di spessore dopo Franck Ribery. Secondo quanto riportato da La Nazione, inoltre, i viola sarebbero stati i primi ad effettuare un sondaggio per lui.

Rocco Commisso, dunque, vorrebbe scaldare la piazza toscana con un altro colpo simile a quello operato con il francese ex Bayern Monaco; dal canto suo, Vertonghen sembrerebbe attratto da un possibile approdo nel massimo campionato italiano. Si prospetta, quindi, una lotta a tre per accaparrarsi l’ex capitano del Tottenham.

