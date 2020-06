I tifosi del West Ham chiedono il ritorno di Joao Mario: l’interesse è reciproco, cessione in arrivo?

Icardi al PSG, Perisic tra Bayern Monaco e Premier League e Joao Mario verso un ritorno al West Ham? La lista degli esuberi nerazzurri potrebbe svuotarsi, per fiondarsi sul mercato con una discreta somma da investire. Nonostante solo l’argentino sia stato ceduto ufficialmente, le piste che portano il croato ed il portoghese verso l’Inghilterra potrebbero scaldarsi; per quest’ultimo, svariati tifosi degli Hammers stanno implorando la società londinese.

Secondo quanto riportato da Hammers News, molti sostenitori del West Ham vorrebbero vedere nuovamente Joao Mario all’opera sul manto erboso dell’Olympic Stadium, dopo la sua breve parentesi nella stagione 2017/2018, nella quale ha siglato 2 reti in 13 presenze. Dopo che l’ex Sporting Lisbona ha apprezzato un tweet della società britannica, infatti, in molti hanno lanciato segnali d’apprezzamento al centrocampista lusitano.

Al momento non c’è nessuna trattativa in corso, ma Antonio Conte non sembra voler puntare su di lui; un ritorno di Joao Mario al West Ham farebbe contenti tutti, specialmente i tifosi di entrambe le squadre.

