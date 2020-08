82 punti come l’Inter del Triplete: Conte eguaglia Mourinho

Cala il sipario sulla Serie A, per quella che è stata la stagione forse più anomala di tutti i tempi. Con la vittoria contro l’Atalanta per 2 a 0, l’Inter ha chiuso in seconda posizione e rappresenta un bel salto di qualità rispetto al quarto posto degli ultimi anni. Ma non è tutto. C’è infatti un dato molto interessante che riguarda la squadra guidata da Antonio Conte e corrisponde ad un paragone con un’icona dei tifosi nerazzurri, José Mourinho.

Gli 82 punti conquistati in questo campionato, infatti, rappresentano per l’Inter lo stesso score ottenuto nello storico anno del Triplete. Il tecnico leccese ha eguagliato lo Special One per quanto riguarda i punti finali in classifica e sicuramente è un fattore che fa ben sperare tutti i tifosi anche in vista delle prossime stagioni. Il paragone tra i due grandi allenatori è molto ricorrente a Milano ed ora Conte può vantare di averlo eguagliato sotto questo punto di vista.

