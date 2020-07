Accadde Oggi – 1 luglio 1990: il gol di Matthäus contro la Cecoslovacchia proietta la Germania verso la semifinale a Italia ’90

Determinazione, tecnica e mentalità vincente. Il tutto unito a indubbie doti da leader, messe in mostra, tra le altre, sia in maglia Inter che con la Nazionale tedesca. Lothar Matthäus non è stato un calciatore come tutti gli altri, non solo per gli innumerevoli successi in carriera, ma anche per l’amore dimostratogli da tutti i tifosi nerazzurri. Negli anni milanesi, ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana, collezionando 153 presenze impreziosite da 53 gol. Ciliegina sulla torta, il Pallone d’Oro vinto dopo la cavalcata trionfale della Germania nel Mondiale di Italia ’90.

Una cavalcata che sarebbe passata anche da quanto avvenuto il 1 luglio del 1990. In programma infatti a “casa sua”, a S. Siro, Germania-Cecoslovacchia, gara valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo. Una partita a suo modo storica da un lato, – sarebbe stata l’ultima disputata dalla Cecoslovacchia ai Mondiali, da lì in avanti ci sarebbero state due rappresentative: Repubblica Ceca e Slovacchia – e tassello fondamentale per i tedeschi verso la conquista della competizione dall’altro.

Nel pomeriggio del Meazza, alla fine, ebbe la meglio l’undici guidato da Beckenbauer per 1 a 0, proprio grazie alla rete di Matthäus su calcio di rigore – assegnato per atterramento di Klinsmann in area cecoslovacca – al 25° minuto. Rete – al termine del torneo iridato per Matthäus sarebbero state 4 – che consentì alla Nazionale tedesca di qualificarsi alla semifinale del Mondiale contro l’Inghilterra, e proseguire la cavalcata verso la conquista del trofeo.

