Accadde Oggi – 10 marzo 1991, Lothar Matthaus è il primo giocatore dell’Inter ad alzare il Pallone d’Oro a San Siro

Il 10 marzo 1991 prima della sfida tra Inter e Juventus il primo giocatore della storia nerazzurra alza al cielo il Pallone d’Oro davanti al pubblico di San Siro: è il numero 10 Lothar Matthaus. Probabilmente uno dei centrocampisti più forti visti a Milano, il giocatore tedesco vince il massimo trofeo individuale grazie ad una stagione incredibile trascinando la sua Germania alla vittoria del Mondiale in Italia.

Vero e proprio leader dell’Inter dei record, Matthaus ha collezionato con la maglia nerazzurra 53 reti in 153 presenze e trascinò la sua squadra anche in quel pomeriggio del 1991 contro la formazione bianconera segnando il primo gol nel 2-0 finale. La seconda rete fu a firma di Battistini. Una giornata da ricordare per sempre per lui e per tutto il pubblico interista presente a San Siro.

