Accadde Oggi – 15 maggio 1966: ecco lo scudetto della stella!

La Grande Inter ha scritto le pagine più importanti della storia nerazzurra e non solo: la squadra di Helenio Herrera è stata protagonista anche e soprattutto in Europa, guadagnandosi il rispetto e rendendo glorioso lo stemma interista. La formazione “invincibile” – il 15 maggio del 1966 – ha portato a casa anche il decimo scudetto, quello della stella.

A San Siro i nerazzurri sfidano la Lazio e con una vittoria sono campioni d’Italia per la decima volta. Il match è bloccato ma allo scadere della prima frazione è Suarez a far esplodere la Milano interista. Al 58′ i biancocelesti riacciuffano il pareggio con Renna ma l’Inter vuole questa vittoria e si riversa in avanti: è Mazzola, al 63′, a rimettere le cose a posto. Lo scarto poi si allarga con l’autogol di Governato ed il sigillo finale di Domenghini. La terza stella è arrivata, la Grande Inter è ancora una volta protagonista.



