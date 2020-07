Accadde Oggi – 23 luglio 1997: l’Inter ufficializza l’acquisto di Ronaldo

Per gli amanti del pallone Ronaldo il Fenomeno rappresenta il calcio. Per i tifosi dell’Inter il centravanti brasiliano rappresenta la massima espressione di calciatore mai vista su un campo da gioco in maglia nerazzurra. Potenza, emozione, tecnica, sogno, dominio. Sono solo alcuni dei termini che possono essere accostati a questo straordinario campione, a questa perfetta macchina da calcio, messa in discussione purtroppo solo dalla fragilità propria del cristallo più prezioso. Fu amore a prima vista per chi già ne aveva viste tante. Fu tifo per l’Inter per i giovani occhi. Ronaldo, capace di mettere d’accordo tutti sin dall’estate 1997, momento in cui approdò a Milano.

Colpo di fulmine, oltre che per i tifosi, anche per il presidente Massimo Moratti, che si dice venne “folgorato” il 13 aprile 1997 nel corso di un Atletico-Madrid Barcellona: 5-2 per i blaugrana e tripletta del giovane fenomeno brasiliano. Da lì l’idea del grande colpo, che culminerà, dopo una trattativa con il Barcellona tutt’altro che agevole e prima dell’arrivo a Milano e della presentazione di Ronaldo del 25 luglio, nell’ufficializzazione dell’acquisto del Fenomeno tre giorni prima, il 23 luglio 1997.

Un vero e proprio braccio di ferro con il club blaugrana, che cercò di opporre resistenza fino all’ultimo alla cessione del centravanti carioca. Alla fine fortunatamente, come sappiamo, ebbe la meglio Moratti, che ottenne il transfer provvisorio proprio il 23 luglio di 23 anni fa. Il costo finale dell’operazione sarà di 48 miliardi di lire (pari all’importo della clausola, mai utilizzata fino a quel momento per un trasferimento all’estero) più un indennizzo aggiuntivo di 3 miliardi, con tanto di intervento della FIFA. Il resto è storia.

