Accadde Oggi – 28 marzo 1965: la Grande Inter stende il Milan in un derby senza storia

Una delle stagioni più belle ed avvincenti della storia dell’Inter: la formazione guidata da Helenio Herrera ha vinto tutto quello che era possibile vincere e nella stagione 1964-1965 è arrivata la definitiva consacrazione grazie al trionfo sia in Serie A che in Champions League.

Lo scudetto arriva dopo una cavalcata trionfale, grazie a 13 vittorie e 4 pareggi in 17 giornate: nessuna sconfitta per il club nerazzurro che – anche nella Stracittadina contro il Milan – diede un’importante dimostrazione di forza. Il 28 aprile del 1965 a San Siro va in scena il derby contro i cugini, un match senza alcuna storia, un’autentica lezione impartita da Mazzola e compagni agli avversari.

Le marcature le apre il solito Jair, poi il pareggio di Amarildo. Nel secondo però l’Inter è una furia e segna 4 reti con Domenighini, Corso e due volte Mazzola. Finisce 5-2 con il pubblico di fede interista in visibilio per i suoi beniamini: sarà solo il primo di una serie di trionfi.



