Accadde Oggi – 4 agosto 2006: scherzo del destino con tre anni d’anticipo, Sneijder segna in amichevole contro l’Inter

Ci sono storie incredibili, fatte di sacrifico, duro lavoro e successo incredibile. Storie di sport, certamente. Avvenimenti che senza il destino a scrivere un copione impeccabile non sarebbero però possibili. In pochi, forse nessuno, quel 4 agosto 2006 avrebbe pensato cosa sarebbe potuto succedere nel 2010.

Il primo approccio con l’Inter per Wesley Sneijder non è il 2009, ma proprio l’estate del 2006, momento in cui il ritiro era al centro dei programmi di ogni squadra e i nerazzurri testavano la loro preparazione fisica in amichevole contro l’Ajax. Nella formazione di Amsterdam figura nell’undici titolare proprio l’olandese, all’epoca 22enne.

Giovanili di prestigio con i lancieri, per poi passare in prima squadra dal 2002 al 2007. In quell’incontro Sneijder è ormai stabilmente inserito nella rosa e darà una mano ai suoi per non perdere contro l’Inter. La squadra di Mancini va in vantaggio con la rete di Santiago Solari, dopo aver raccolto la corta respinta del portiere dei padroni di casa olandesi. Il primo tempo scorre veloce senza ulteriori sussulti e anche nella ripresa Zanetti e compagni sembrano poter portare a casa la vittoria. Al minuto ‘87, però, il destino fa la sua parte e proprio Sneijder batte Toldo con un tiro da fuori area impeccabile.

L’1-1 finale permette a Mancini di trarre le prime conclusioni alla vigilia della stagione 2006-’07, mentre Sneijder si prepara a giocare la sua annata conclusiva con l’Ajax. Nel 2007 andrà, infatti, al Real Madrid. 15 milioni e 2 anni dopo è finalmente l’Inter a chiudere il cerchio con quell’amichevole, portandolo in squadra e facendolo esordire tre giorni dopo il suo acquisto nel derby di Milano stravinto per 4-0. Il resto della storia la conosciamo tutti. Un amore sbocciato subito, ma partito da un colpo di fiamma apparentemente innocuo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!