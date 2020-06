Accadde Oggi – 6 giugno 1965: festa scudetto per i campioni del Mondo: l’Inter pareggia contro il Torino e vince il campionato

La Grande Inter è nel pieno della sua memorabile ascesa verso la leggenda. Già campione d’Europa e del Mondo in carica, la squadra guidata dal mitico HH conquistava oggi il nono scudetto del club.

La stagione 1963-64’, se pur impressionante con la netta affermazione fuori dai confini italiani, aveva lasciato l’amaro in bocca per la mancata conquista del titolo nazionale sfumato solo nel famoso spareggio contro il Bologna. Un anno dopo la rivale per lo scudetto è il Milan, ma i rossoneri dovettero arrendersi pur lottando valorosamente allo strapotere di Domenghini e compagni. Divisi da soli 3 punti in classifica alla fine dei conti, per l’Inter fu decisiva una clamorosa rimonta partita da febbraio con otto vittorie consecutive messe a referto.

Pur avendo ormai dalla sua l’inerzia scudetto, l’Inter dovette aspettare l’ultima giornata per festeggiare con l’aritmetica certezza di essere campione d’Italia, quando affrontò il Torino.

Allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa non andarono oltre ad un 2-2 contro la squadra guidata da un certo Nereo Rocco. Il pareggio bastò ampiamente ad Herrera per festeggiare lo scudetto e consegnare il titolo di capocannoniere a Sandro Mazzola pari merito con Orlandi della Fiorentina.

La cronaca della gara vede subito protagonista l’Inter con il gol di Jair al 38’ che apre le danze. A pareggiare rapidamente i conti è un giocatore che segnerà il futuro dei nerazzurri molti anni più tardi da allenatore. É Gigi Simoni, scomparso recentemente, a trovare la via della rete al 48’. Sulle ali dell’entusiasmo, il Torino riesce a ribaltare completamente il risultato grazie alla marcatura di Ferrini al minuto numero 52’. Non è, però, detta l’ultima parole perché gli sforzi interisti si concretizzano all’ultimo istante buono. Siamo al 90’ e il signor Sbardella della sezione di Roma comanda un calcio di rigore in favore della formazione lombarda. Dal dischetto si presenta Mazzola che non sbaglia e realizza il definitivo 2-2.

Terminata la partita, l’Inter si lascia andare ai meritati festeggiamenti di una stagione praticamente perfetta, con la conquista sia dello scudetto ma anche le già ottenute Coppa Campioni e Coppa Intercontinentale.

