Accadde Oggi – 7 marzo 1982, Prohaska ed Altobelli regalano il derby all’Inter. Per il Milan a fine stagione sarà Serie B

Non è una stagione facile per l’Inter di mister Bersellini quella 1981-1982. La squadra in campionato non riesce a carburare ed infatti a fine anno finì al quinto posto in classifica. La vittoria in Coppa Italia è una delle poche gioie della stagione nerazzurra insieme ai derby di andata e ritorno contro il Milan.

L’Inter infatti ha la meglio sui cugini rossoneri sia all’andata (rete di Oriali), che al ritorno. Per la rubrica Accadde Oggi dedicata agli avvenimenti storici più importanti della nostra squadra, parliamo del ritorno. Se i nerazzurri vivono un campionato non positivo, il Milan è decisamente messo peggio. La squadra di mister Galbiati è irriconoscibile ed a fine stagione arriverà addirittura la retrocessione in Serie B.

La vittoria contro l’Inter avrebbe potuto dare quella spinta in più ma la partita (diretta dal sig. Agnolin) non inizia nel migliore dei modi per Novellino e compagni. Al 10′ sono i nerazzurri a portarsi in vantaggio grazie a Prohaska, che però esattamente 7 minuti dopo manda la palla nella sua rete ed è 1-1. Al 32′ è poi Spillo Altobelli a segnare la rete decisiva del 2-1 e condannare il Milan all’imminente retrocessione.



