Accadde Oggi – 29 aprile 2007, Recoba in Inter-Empoli segna da calcio d’angolo: ultimi show a San Siro

Era agli sgoccioli – nel 2007 – l’avventura di Alvaro Recoba all’Inter, e con essa anche le perle regalate dall’uruguaiano nella sua esperienza decennale in nerazzurro, inframezzata soltanto da quella parentesi al Venezia dopo il primo anno e mezzo con molta più panchina che minuti in campo. Ma in quelle ultime settimane di campionato ci sarà ancora tempo per apprezzarne qualcuna delle sue: come quella del 29 aprile di quell’anno, esattamente tredici anni fa. Quel gol direttamente da calcio d’angolo contro l’Empoli.

E’ l’annata 2006-2007, la prima dopo Calciopoli: un campionato che l’Inter stravince, motivo per cui i nerazzurri possono presentarsi all’incontro con i toscani, a San Siro, completamente rilassati. Inter-Empoli è la 34esima giornata di quel campionato e i nerazzurri hanno già lo Scudetto in tasca. Per questo vanno sotto, dopo 12 minuti, con gol di Saudati: questo prima di riprendersi col pareggio di Cruz (28esimo), cui seguirà, nel secondo tempo, un uno-due che porterà il risultato sul 3-1 in favore dell’Inter. Al 59esimo ecco il gol da calcio d’angolo di Recoba: una traiettoria a giro, ingannevole, di cui il portiere empolese, Bassi, sbaglia completamente la lettura. La palla entra in rete, 2-1. Meno di un minuto dopo sarà Stankovic a fissare il risultato sul definitivo 3-1.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!