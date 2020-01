Aldo, Giovanni e Giacomo a Sky: “La fede per l’Inter e la mamma non si cambiano, derby? I milanisti sono esaltati”

Il trio comico più famoso d’Italia e da una spiccata fede interista è intervenuto pochi minuti dopo l’annuncio di Christian Eriksen da parte dell’Inter negli studi di Sky Sport 24. Aldo,Giovanni e Giacomo – a pochi giorni dall’uscita del loro nuovo film “Odio l’estate” – sono stati ospiti di Sara Benci ed hanno parlato di molti temi attuali legati al mondo nerazzurro.

Non può ovviamente mancare il commento all’acquisto del centrocampista danese, commentato così da Giacomo: “La foto alla Scala avrà già fatto il giro del mondo credo. L’Inter? La fede è come la mamma, non si possono cambiare”. Sempre sul mercato è intervenuto Aldo: “Sono pronto a mettere mano al portafogli per portare Giroud a Milano. Derby? Il derby è sempre il derby”.

E proprio sulla stracittadina in programma tra 10 giorni, Giacomo stuzzica i tifosi del Milan: “Sono tutti esaltati, hanno stappato champagne per la squalifica di Lautaro e dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Non mi dà fastidio vederlo in rossonero, altrimenti dovrebbe essere infastidita mezza Europa. Dispiace per il Toro, ma c’è Sanchez. Calo? Non finirà come gli altri anni con Antonio Conte in panchina”.



