Almeyda: “Contento per Inzaghi, ma mai dare per morte le squadre di Conte”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex centrocampista nerazzurro Matias Almeyda ha parlato della lotta scudetto che coinvolge anche la Beneamata. Raccontando in particolare le possibilità di Simone Inzaghi di trascinare i biancocelesti in testa alla classifica, El Pelado ha analizzato anche le caratteristiche della squadra di Conte.

LAZIO – “Simone Inzaghi è uno che, come me, ha la Lazio nel sangue. Ne abbiamo passate tante insieme da giocatori e oggi sono davvero felice per lui. Negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro e veder giocare la sua squadra mi emoziona. Bravo, faccio il tifo per te”

SCUDETTO – “Secondo me i biancocelesti possono farcela. Si è acceso qualcosa nelle loro menti e nei loro cuori, si vede bene in campo. Chiaramente non sarà facile, la Juventus ha una rosa fortissima e in Italia vince da tanti anni. Senza dimenticare l’Inter: le squadre di Conte non si possono mai dare per morte. Però sono fiducioso: il 2020 come il 2000, io ci credo”



