Altobelli: “Vi svelo il segreto della nostra Inter. Ecco perché andavamo al doppio della velocità”

Il nuovo format lanciato dall’Inter sui propri canali social, Inter Calling, ha visto quest’oggi due protagonisti che dal popolo nerazzurro vengono considerati come due esempi di bandiera a tutti gli effetti. Da una parte Alessandro Spillo Altobelli, dall’altra Evaristo Beccalossi: non solo ex compagni di squadra, ma anche grandissimi amici fuori dal campo. Entrambi, ricordando le loro splendide giocate nel reparto offensivo nerazzurro, hanno raccontato perché effettivamente quella squadra sembrava che andasse ad una velocità superiore rispetto alle altre avversarie.

Questa la spiegazione di Altobelli: “Noi avevamo un allenatore straordinario e stavamo molto insieme ad Appiano, facevamo gruppo, stavamo sempre nelle camere a chiacchierare, eravamo uniti, uno lottava per l’altro e abbiamo fatto degli ottimi risultati, eravamo sempre preparati, il segreto erano gli allenamenti di Bersellini, stavamo ore sul campo però la domenica viaggiavamo al doppio della velocità. Per vincere c’è bisogno di sintonia nella squadra, di un gruppo unito e noi lo eravamo, facevamo 3 giorni di ritiro e se c’erano le coppe i giorni si allungavano, così parlavamo tanto, anche di partite e di avversari e ci serviva molto. Ci conoscevamo molto e sapevamo già in anticipo quello che avrebbero fatto i nostri compagni”.

