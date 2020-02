Amadeus: “Ho visto i gol dell’Inter in piedi nel derby: credo che non starò mai più seduto a San Siro in vita mia”

Protagonista assoluto di Sanremo, illuminato dalla sua conduzione e dall’energia di Fiorello – altro interista – Amadeus negli studi di Porta a Porta ha raccontato le sue emozioni dopo la rassegna della cittadina ligure. Subito dopo il Festival, il conduttore di fede nerazzurra si è catapultato a Milano per seguire da vicino la sua Inter, in campo a San Siro nel derby contro il Milan.

“Sono andato direttamente da Sanremo a San Siro – ha raccontato Amadeus nel corso del programma condotto da Bruno Vespa – e a fine primo tempo ho visto un’Inter irriconoscibile, poi mi sono alzato per andare al box per mangiare qualcosa ed abbiamo segnato. Ho guardato tutta la partita dal box, in piedi, ed abbiamo vinto. I gol del Milan li ho visti da seduto, ma credo che non mi siederò mai più allo stadio in vita mia”. Scherza così Amadeus dopo il grande successo nel Festival di Sanremo e le gioie regalate dalla sua Inter nel derby. Settimana indimenticabile per il conduttore interista, aspettando le gioie più belle da vivere con la Beneamata.

