Ambrosini avvicina Politano al Milan: “Può far meglio di Suso, ma il suo addio è legato allo spagnolo”

Un nuovo esterno per il Milan, provando a ricalibrare il tiro dopo gli scivoloni di inizio stagione. I rossoneri hanno scelto di puntare il dito su Matteo Politano, cercando così di rialzare la testa in campionato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Ne ha parlato, nel dettaglio, anche Massimo Ambrosini che dagli studi di Sky Sport ha analizzato le situazioni di mercato del Milan ed il probabile addio di Suso, ago della bilancia per il nuovo acquisto in arrivo dai nerazzurri.

“Politano lo scorso anno è stata una delle rivelazioni dell’Inter di Spalletti. E’ riuscito a sopportare le pressioni della piazza ed è un giocatore che è già rodato nella gestione della componente emotiva. Penso che la volontà del Milan di acquistarlo sia legata alla cessione di Suso e credo che Politano possa far meglio dello spagnolo”. Questo il punto della situazione tracciato da Massimo Ambrosini: l’esterno nerazzurro sembra destinato a lasciare la Beneamata, con il Milan in pressing per assicurarsi il giocatore.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!