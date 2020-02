Anche il Chelsea sulle tracce di Musso: Blues all’assalto, ma Pozzo chiede 30 milioni

Sguardo fisso sulla Serie A per il Chelsea, alla ricerca di un numero uno che possa sostituire il portiere Kepa. Secondo quanto riportato dal Daily Express, i Blues avrebbero inserito nella propria lista dei desideri il nome di Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese.

Il portiere argentino, cercato con insistenza anche dall’Inter in vista di un possibile passaggio del testimone con Samir Handanovic, sarebbe infatti finito nel mirino del Chelsea. Il presidente del club friulano sa però di avere tra le mani un vero e proprio patrimonio e non ha intenzione di cedere Musso per meno di 30 milioni di euro. Numeri importanti per il numero uno dell’Udinese, in cima alla lista dei desideri nerazzurri per la corsa al ruolo di successore del capitano interista.



