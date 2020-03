Anche Marani contro i playoff: “Le regole non si cambiano”

Sulla falsa riga del presidente del Genoa Enrico Preziosi, il giornalista di Sky Sport Matteo Marani è duro sull’ipotesi di playoff e playout per terminare il campionato di Serie A dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus: “Sono contrario a playoff e playout, perché mi sembra un’alterazione di quello che è stato il campionato”.

Continua: “Il quadro è talmente straordinario che bisogna mettere in conto che le regole andranno cambiate, ad esempio servirà giocare a luglio. Capisco che siano in ballo centinaia di milioni di euro, e il fatto assilla ai club. Però io parlerei più della regolarità del campionato: un torneo che inizia con delle regole non può finire con altre. Siamo consapevoli che la situazione si protrarrà ancora, bisogna anche ragionare su più stagioni come ha detto Gravina”.

